أفاد البنك المركزي الأوروبي بأن البنوك الأوروبية لا تفصح حتى الآن عن معلومات كافية عن المخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة التي تواجهها وكيف تتعامل معها، رغم اقتراب موعد نهائي حددته السلطات التنظيمية بهذا الشأن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المركزي القول إن نحو نصف البنوك فقط هي التي نشرت بيانات الأداء والمخاطر الرئيسية. وأضاف أن 15% فقط تكشف معلومات عن الانبعاثات التي تمولها.

وقال البنك الأوروبي إنه أرسل رسائل تعقيبية إلى كل بنك على حده توضح بالتفصيل أوجه القصور "ويتوقع منها اتخاذ إجراءات حاسمة".

تجدر الإشارة إلى أن البنوك ستصبح ملزمة، بداية من عام 2023، بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالمناخ.