أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، أن إدارته ستتعاون مع الرئيس الجديد المنتخب يون سيوك-يول لمساعدة الإدارة المقبلة على بدء العمل دون فراغ في شؤون الدولة.

وقال مون -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إن إدارته ستستمر في بذل قصارى جهودها للإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية حتى انتهاء ولايته في مايو، وقد تزايدت المخاوف من أن كوريا الشمالية قد تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات تم تطويره حديثا في أي وقت بعدما أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرا تقييمهما بأن تجربتي بيونج يانج المزعومتين لأقمار صناعية في يومي 27 فبراير والخامس من مارس، كانت جزءا من محاولات تطوير نظام إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قبل إطلاق محتمل لصاروخ كامل المدى.

كما أصدر مون تعليمات إلى مساعديه للتأكد من استقرار الاستجابات الطبية للجائحة، قائلاً إن موجة أوميكرون في كوريا الجنوبية إما تجاوزت ذروتها أو ستصل إليها قريبًا.