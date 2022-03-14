ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن فرص مغادرة الدولي الأمريكي سيرجينو ديست، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة تتزايد وقد يرحل في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الظهير الأمريكي لم ينجح في تعزيز نفسه على الجانب الأيمن من دفاع المدير الفني للفريق الإسباني هيرنانديز تشافي ويبدو أن برشلونة ليس لديه مشاكل في طرق الانفصال، وذلك لأن احتمال قيام داني ألفيس بتمديد إقامته مرجح للغاية بينما يستمر المغربي نصير مزراوي ظهير أيمن أياكس الهولندي في جذب اهتمام تشافي.

ورأت الصحيفة أن الفرصة متاحة الآن أمام فريق روما بقيادة جوزيه مورينيو، الذي يهتم كثيرا بالحصول على خدمات اللاعب الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية كما أنه على استعداد لقبول عرض روما.

وكان أداء ديست في فريق برشلونة الأول غير منتظم للغاية حيث شارك في 26 فقط من إجمالي 39 مباراة لعبها الفريق حتى الآن هذا الموسم، كما أن تشافي صرح علانية بأنه لم يعتمد على ديست.

وهناك تقارير أخرى تفيد بأن نادي روما ليس الخاطب الوحيد لديست حيث يرغب نادي بايرن ميونخ الألماني في دفع 25 مليون يورو لضم ديست، في حين أنه يقال إن تشيلسي الإنجليزي على استعداد لدفع 35 مليونا خاصة في ظل حاجة البلوز للتعاقد مع ظهير أيمن جديد.

ولم يتلق برشلونة حتى الآن أي عروض رسمية من أجل بيع ديست الذي انتقل إليها قبل عامين قادما من أياكس الهولندي مقابل 21 مليون يورو.