شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في حفل افتتاح المنتدى المغربي - الأوروبي للشباب، بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمدينة مراكش المغربية.

وأفاد بيان للإيسيسكو، بأن المنتدى، الذي ينظم في إطار برنامج (إيراسموس بلس) التابع للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الشباب من المغرب وأوروبا حول القضايا المعاصرة المهمة، مثل الحوار بين الثقافات، والسلام والأمن، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة.

وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت راماتا مباي مدير قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية بالإيسيسكو الأهمية التي توليها المنظمة للدور الذي يلعبه الشباب والنساء في تعزيز السلام والحوار الحضاري، وترسيخ ثقافة التغيير الإيجابي بهدف بناء المجتمعات التي نريد.

واستعرضت - خلال كلمتها - أهم المبادرات والبرامج التي أطلقتها المنظمة للشباب، بما في ذلك برنامج التدريب على القيادة من أجل السلام والأمن، بالإضافة إلى رؤية الإيسيسكو واستراتيجية عملها الجديدة التي تعمل على تعزيز قيم التسامح والحوار الانسجام بين الشعوب والحضارات