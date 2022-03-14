أظهرت بيانات إدارة الإحصاء الماليزية نمو صادرات ماليزيا خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 5ر23% سنويا، حيث شكلت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية 4ر40% من إجمالي هذه الصادرات.

في الوقت نفسه استمرت ولاية بينانج الماليزية كأكبر مناطق التصدير في البلاد حيث وصلت حصتها من إجمالي صادرات ماليزيا خلال كانون الثاني/يناير الماضي إلى 3ر31% حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء

يذكر أن ولاية بينانج كان يطلق عليها في وقت من الأوقات اسم "وادي سيلكون الشرق" في إشارة إلى كونها مركزا إقليميا مهما لصناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا، حيث تستحوذ الولاية على 5ر58% من إجمالي صادرات ماليزيا من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بصادرات تصل قيمتها إلى 2ر26 مليار رينجت ماليزي (89ر6 مليار دولار) خلال الشهر الأول من العام الحالي.