twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح السريّع والمسعود الثلاثاء 2022/3/15 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1372 A+ A- استمع المعرس إبراهيم أحمد السريعفهد السريع وعبداللطيف السريع وعامر القطان وأحمد القطان وفيصل السريع يباركونعبدالعزيز السريع متوسطا المعرس ووالدهعبدالعزيز الفريح ومحمد الفريح وسليمان الفريح يباركونحمد الساعاتي وخالد البصيلي وإبراهيم الساعاتي وأحمد العبيد وعلي العبيد والمعرس إبراهيم السريع وعبدالمحسن العبيدسعد السريع وفيصل السريع يباركانخالد الساعاتي مباركا للمعرس ووالدهمهند الساير مباركاالشيخ فيصل الصباح يهنئ المعرس إبراهيم السريعمنقذ السريع يباركالزميل يوسف عبدالرحمن يبارك للمعرس ووالدهطلال الغانم متوسطا أحمد السريع وإبراهيم السريععبدالله المضف مباركاالمعرس ووالده يتوسطان وليد الزنكي وصباح الزنكي وعبداللطيف السريع ومعاذ السريع ويوسف السريع وعبدالعزيز المسعود وعبدالوهاب السريععبدالوهاب الوزان وفهد السريع يباركانعبدالرحمن المضف مباركاناصر السريع واللواء م.حمد السريعالزميل يوسف خالد المرزوق يهنئ أحمد السريع ونجله المعرس إبراهيم السريعالمعرس إبراهيم السريع متوسطا والده أحمد السريع ووالد العروس عبدالعزيز المسعودمهلهل المضف يباركد.يوسف السريع متوسطا المعرس إبراهيم السريع وأخاه عبداللطيف السريعبخيت الرشيدي يبارك لوالد المعرس أحمد السريعالزميل أحمد الجارالله مع أحمد وعبداللطيف وعبدالرحمن السريعالشيخ سالم حمد الصباح مع المعرس إبراهيم السريعتهنئة من عثمان ومنذر وإبراهيم وعدنان وعبدالناصر وعمر وعبدالله وحمد المسعودالشيخ خالد الخراز يقدم التهانيالزميل عدنان الراشد وإبراهيم الساعاتي وعصام الكندري يباركون(هاني الشمري) احتفل أحمد إبراهيم السريّع بعقد قران نجله إبراهيم على كريمة عبدالعزيز عبـدالـله المـسعود بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.