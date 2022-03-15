احتفل أحمد إبراهيم السريّع بعقد قران نجله إبراهيم على كريمة عبدالعزيز عبـدالـله المـسعود بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.