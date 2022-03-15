أعلنت شركة «العيد للأغذية» إطلاق علامة «مورينا»، وهي المنتج الأول لمركز الحلويات الفاخرة أحد الفروع الحديثة للشركة التي تأسست أخيرا، وسيتم تسويق وبيع منتجاتها الفريدة من الشوكولاتة والحلويات حصريا عن طريق المنصات الرقمية للعلامة.



تتميز «مورينا» بانتقائها لأفضل المكونات الطبيعية والمستدامة من مصادر الكاكاو المستدامة في غابات أميركا اللاتينية الخضراء، إضافة إلى المواد الأولية العالية الجودة التي يختارها بعناية فائقة خبراء مورينا المتخصصون في ابتكار وصناعة الشوكولاتة، من أشهر الموردين في العالم وفقا لأحدث الاتجاهات النوعية وتصنيفات المذاق الدولية بغية تقديم شوكولاتة فاخرة بمذاقات جديدة كليا وبمستوى عالمي يتم انتاجها محليا في الكويت، ويشرف على مراحل صناعاتها الفنية والدقيقة فريق مؤلف من أمهر الطهاة والخبراء الذين يسخرون مواهبهم وطاقاتهم لابتكار منتجات مميزة ومتوازنة بنكهات تحقق الاستمتاع بكل المناسبات لعشاق الرفاهية في المذاق.



وتنطلق علامة «مورينا» بخيارات متنوعة من المنتجات الجديدة كليا التي تعكس كل صفات الشوكولاتة من لونها الجذاب وملمسها الحريري الى مذاقها الاستثنائي الرائع، بأصناف يصل عددها الى 65 صنفا تقترن بخطة تطوير مستمرة لأصناف أخرى جديدة لتلبية متطلبات كل ومختلف شرائح المستهلكين وخصوصا الكويتي الذواق.