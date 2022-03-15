العبلاني: «الوطني» هو الخيار الأمثل للباحثين عن مستقبل وطموح وظيفي واعد

الكوهجي: نسعى إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية 2035 بزيادة توظيف الكويتيين

تأكيدا على حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، شارك بنك الكويت الوطني كراع بلاتيني في معرض توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص والذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.



ويهدف المعرض الذي عقد حضوريا ولأول مرة منذ بداية الجائحة على مدى يومين في 13و14 مارس الجاري إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، لتوفير فرص العمل المناسبة للطلبة وحديثي التخرج.



وتواجد موظفو الموارد البشرية للمجموعة في أجنحة البنك، وقاموا بتقديم نصائحهم إلى الطلبة حول اختيار مهنة المستقبل المناسبة لكل خريج، إلى جانب تعريفهم بطبيعة العمل المصرفي وتوجيههم نحو الإجراءات المطلوبة للانضمام إلى الوطني.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: «تتمثل رؤية ورسالة بنك الكويت الوطني دائما الاستثمار في الكفاءات المحلية، وهو ما يجعل البنك جهة العمل الأكثر جذبا للكفاءات الكويتية».



وأضاف أن «الوطني» يتمتع بثقافة بيئة عمل قوية ودعم كبير لموظفيه، فضلا عن توفير فرص استثنائية للتطوير المهني بصفة مستمرة ويشمل ذلك برامج التدريب والخبرة العملية التي تهدف إلى مساعدتهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لقيادة جهود تطوير القطاع المصرفي في المستقبل. وشدد العبلاني على أن الاستثمار في المواهب المحلية يتماشى مع أهداف البنك المتعلقة بسياسية توطين الوظائف «التكويت»، مؤكدا أن الوطني يتميز بكونه مصدرا للكفاءات في السوق المحلي وذلك بفضل العديد من البرامج التدريبية مثل أكاديمية الوطني وبرنامج تمكن والتي تستهدف بشكل أساسي الخريجين الجدد ذوي المهارات المتميزة.



من جهتها، قالت مديرة إدارة التعيينات في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: «استراتيجية فريق التوظيف التابع للموارد البشرية تسعى إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية».



وأشارت الكوهجي إلى أن سياسات التوظيف لدى البنك تستند إلى تكافؤ الفرص وترتكز بشكل كبير على التنوع، حيث واصل البنك جذب أفضل المواهب طوال العام 2021، وقام بتعيين 376 موظفا جديدا من ضمنهم 335 موظفا كويتيا، بزيادة نسبتها 3.09% فيما بلغت نسبة العمالة من الموظفين الكويتيين 74.6% بنهاية 2021.



وأشارت إلى أن معرض الفرص الوظيفية من الفعاليات المميزة التي تتيح الفرصة للوطني لنشر ثقافة الوطني الوظيفية بين الطلبة وحديثي التخرج، وحثهم على العمل في القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، وذلك عن طريق تقديم البرامج التدريبية لهم والتي تعدهم وتؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.



هذا، وتلتقي جهود بنك الكويت الوطني في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية للاستثمار بالكوادر الوطنية وإعداد جيل مصرفي واعد. ويحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريبية للشباب.