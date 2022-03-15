في إطار التزامه باحتضان الإبداع وتعزيز المشهد الفني في الكويت، يواصل بنك برقان رعايته لفعاليات «مجموعة الأحمدي الموسيقية» لموسم ربيع 2022.



وتأتي هذه الرعاية للمرة السادسة منذ 2014 وضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك. سوف تقدم المجموعة للجمهور بموجب هذه الرعاية عددا من العروض الموسيقية الكلاسيكية، حيث بدأت الفرقة أول عروضها الموسيقية خلال شهر فبراير 2022 وستستمر لغاية شهر يونيو 2022.



وتتميز مجموعة الأحمدي بأسلوبها الفني الفريد، الذي يعد مزيجا من مجموعة فنون تعود بجذورها إلى بريطانيا وعدة بلدان أوروبية، كما تندرج تحت أسلوب موسيقى الجاز الريفية، ترافقها مجموعة من فنون الرقص التعبيري التي تم تطويرها من مختلف الثقافات على مر السنين.



وتقدم الفرقة أبرز حفلاتها الموسيقية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يعد صرحا فنيا عريقا يسهم في إثراء الساحة الفنية الكويتية بالفعاليات التي تلبي ذوق المجتمع، وتمنح محبي الفنون الكلاسيكية الفرصة لسماع أبرز المقطوعات العالمية.



وقد صرحت مديرة العلاقات العامة في بنك برقان حصة حسين النجادة بأن «بنك برقان يفتخر بدعم فعاليات مجموعة الأحمدي الموسيقية للسنة السادسة ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية، حيث تعد فرقة الأحمدي واحدة من أعرق الفرق الموسيقية المحلية المختصة بعزف المقطوعات الكلاسيكية ذات المعايير العالمية، كما أننا سعداء بعودة الفعاليات الموسيقية بعد غياب فرضته الجائحة، حيث لاقت فعاليات الفرقة التي أقيمت مؤخرا خلال شهر فبراير في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي استحسانا كبيرا من قبل الحضور. وسيستمر بنك برقان بدعم العديد من المواهب والمبادرات التي تهتم بإثراء الفنون والموسيقى، والتي لها أثر إيجابي على المجتمع الكويتي».



من جهته، صرح قائد مجموعة الأحمدي الموسيقية ريتشارد بوشمان، قائلا: «سعادتنا جميعا لا توصف بعد عودة الفعاليات إلى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إثر عامين من الانقطاع. واليوم، وبدعم من بنك برقان، يشهد المركز عهدا جديدا من حفلاتنا الموسيقية الحية، التي سنقدم من خلالها موسيقى ديوك إلينغتون وسوني رولينز وكاونت باسي وغيرهم من ألمع مؤلفي موسيقى الجاز العالميين، وباستخدام أهم آلات موسيقى الجاز المحبوبة لدى الجماهير».