ندى أبونصر



قـــام مـركـــز سبـــارك الرياضي، النادي الصحي الرائد في الكويت في مجال تقديم التدريب الرياضي والغذائي والعلاج الفيزيائي، بافتتاح فرعه الثالث المخصص للنساء فقط، وذلك في منطقة الجابرية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات ومرافق النادي. ويضم الفرع الجديد مرافق ومعدات رياضية عالمية المستوى مع وجود فريق احترافي من المدربات المتخصصات في مختلف الأنشطة والتدريبات.



تأسس نادي سبارك الرياضي في العام 2013، ويضم فريقا يمتلك الخبرة والمعرفة والتأهيل العريق في مجال التدريب الشخصي المتوافق مع احتياجات كل مشتركة في النادي، مع توفير برامج وخدمات متنوعة تتناسب مع حالة وعمر ومتطلبات الجميع من سيدات بالغات أو شابات. كما يضم الفرع الجديد في الجابرية حوض سباحة، وغرف ساونا وبخار، إضافة لتقديم جلسات تدريب لياقة للأفراد والمجموعات.



ويسعى سبارك ليكون الاختيار الأمثل للسيدات الباحثات عن مركز متخصص وأجواء مناسبة تتيح لهن الاستفادة من مرافق وخدمات النادي لتحقيق أهدافهن في اللياقة والصحة، حيث يحتوي النادي على معدات تكنولوجية متطورة تشمل التجهيزات العلمية التي تتيح إجراءات بعض الاختبارات اللازمة للمشتركات مثل الوزن وكتلة الجسم والعضلات وغيرها، بهدف المساعدة في تصميم برامج غذائية صحية متوازنة والمساعدة في اقتراح عادات الطعام المناسبة. ولهذا، يوفر النادي كذلك مجموعة من الأطعمة والأغذية الغنية بالقيم الغذائية الصحية وأكلات الحمية، وذلك في ركن الكافيه والمطعم الخاص داخل النادي.