شـــــاركـــــت Ooredoo للاتصـــالات، أول شـــركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، برعاية ماسية في معرض الفرص الوظيفية الثالث والعشرين لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الذي أقيم على مدار يومين في حرم الجامعة بحضور عمر البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية وعيسى البشير، مدير أول قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية ومجبل الأيوب، - مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي ومشاري العبدالجليل، مدير إدارة شريحة ذات القيمة العالية وناظم يوسف الغبرا- مدير أول، العلاقات العامة والاتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية وعبدالله الخطاف، اخصائي العلاقات العامة والاتصالات الداخلية لدى Ooredoo الكويت. وشهد المعرض مشاركة العديد من المؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى حضور جهات حكومية ممثلة في البرنامج الوطني لإعادة الهيكلة والقوى العاملة. وقد تم تكريم عمر البسام من قبل رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج نواف ارحمه.



ورحبت الشركة في جناحها الخاص بكل الطلبة من مختلف التخصصات للتعرف على فرص العمل والتدريب الميداني، إضافة إلى إجراء مقابلات وظيفية افتراضية مع الطلبة بالإضافة إلى تقديم النصائح عن المسار الوظيفي وتحضير السير الذاتية وغيرها من المواضيع التي تهم حديثي التخرج. كما تواجد موظفو قطاع الموارد البشرية في جناح Ooredoo للرد على استفسارات الطلبة حول العمل في الشركة والفرص الوظيفية المتاحة لهم فيها، إضافة إلى تعريفهم عن إمكانية الحصول على فرص تدريبية في الشركة.



وتأتي هذه المشاركة إيمانا من Ooredoo بأهمية دعمها للشباب وتوفير فرص عمل لهم، خصوصا في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع تكنولوجيا الاتصالات.



وتنفيذا لسياستها في المسؤولية الاجتماعية، تعمل Ooredoo جاهدة على المشاركة في جميع المناسبات التي تدعم الشباب وطموحاتهم الوظيفية لتعريفهم بفرص العمل في الشركة.



وفي تصريح عن المشاركة في المعرض، أكد رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية لدى Ooredoo الكويت عمر البسام أهمية الاستثمار بالشباب واستقطاب المبدعين منهم للانضمام إلى عائلة Ooredoo، حيث تسعى لأن تكون بيئة العمل محفزة للإبداع والاجتهاد، وأن تكون جاذبة خصوصا للكوادر الوطنية التي تؤمن الشركة بما لديها من طاقات ومواهب تخدم مختلف القطاعات في الدولة وتساهم في بناء المجتمع.



وأضاف البسام: «أصبح الشباب الكويتي وبالتحديد خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات بحاجة ماسة إلى الدعم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وتهيئة المناخ الأنسب للطاقات الشبابية المبدعة، وهذا ما نسعى له في Ooredoo الكويت اليوم. فالعنصر الكويتي أثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية. كما أصبح لزاما علينا أن نفتح لهم المجال لشغل الوظائف والمهن في قطاع الاتصالات الذي يشهد تغييرات ديناميكية تتطلب عقولا شبابية ملهمة مثل شبابنا الذين نفتخر بهم».