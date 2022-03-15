



يمكن لاتباع روتين تنظيف أسنان بالفرشاة مرتين يوميا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وإجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب أن يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان. مع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان وتتسبب في التسوس.



وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن «النظام الغذائي والتدخين لهما أيضا تأثير على صحة الأسنان». ويقول د.خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان في Impress، إن الحمضيات يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان، موضحا: «البرتقال والليمون والغريب فروت كلها لذيذة مثل الفواكه والعصائر وتشتهر بفيتامين C. فقط تأكد من مراقبة الكمية التي تستهلكها، ومع ذلك، فهي حمضية للغاية ويمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس بمرور الوقت».



ويمكن أن يكون للأطعمة الأخرى أيضا تأثيرات سلبية. ومن المعروف أن الحد من كمية السكر الذي تتناوله وتشربه مهم لمنع تسوس الأسنان. وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن الكثير من السكريات التي نأكلها ونشربها موجودة في الأطعمة والمشروبات مثل المشروبات الغازية وعصير الفاكهة والمربى والفواكه المجففة.



وتقول الهيئة: «توجد السكريات بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفاكهة والحليب، لكننا لسنا بحاجة إلى تقليل هذه الأنواع من السكريات». ولكن عندما يتم عصر الفاكهة أو مزجها، كما هو الحال في العصائر، يتم إطلاق السكريات من بنية الفاكهة. وتتابع الهيئة: «بمجرد إفراز هذه السكريات، يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان، لذلك من الأفضل شرب عصير الفاكهة أو العصائر في أوقات الوجبات». وعلاوة على ذلك، هناك أطعمة يمكن أن تصبغ (تلون) الأسنان. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن دخان السجائر والشاي والقهوة كلها تتسبب في تصبغ الأسنان. وتوضح الهيئة: «يمكن لطبيب الأسنان أو أخصائي الصحة أن يمنح الأسنان تنظيفا احترافيا، ما قد يساعد في تقليل تلونها».



في المقابل هناك أيضا أطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الأسنان. وأوضح د. خالد قاسم: «التوت الأزرق يحتوي على نسبة منخفضة جدا من السكر وهو معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، ما يساعد على منع اللثة من المعاناة من أمراض مثل التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن».



وأضاف: «الشوكولاتة المفضلة لدى الوجبات الخفيفة، تساعد في الواقع على محاربة تسوس الأسنان لأن حبوبها تحتوي على عوامل قوية مضادة للبكتيريا. وهذا لا يعني أنه يجب عليك تناول الشوكولاتة بإفراط، ولكن كمية صغيرة تكفي لمنع التسوس».

عن «اكسبرس البريطانية»