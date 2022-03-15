عبدالفتاح معرفي: النمو بجميع المؤشرات المالية يبعث على الاطمئنان.. ويؤكد متانة مركزنا المالي

الشركة مستمرة في تطبيق إستراتيجياتها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف القائمة لتحقيق الأهداف



أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي، عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 12.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 1147% مقارنة بالعام 2020.



وبلغ العائد على حقوق المساهمين 4.33% بزيادة مقدارها 1117%، والعائد على رأسمال الشركة المدفوع ليبلغ 6.81% بزيادة مقدارها 1147%، والعائد المجمع على إجمالي الأصول 2.37% بزيادة مقدارها 468% كما أن هناك نموا في حقوق المساهمين بنسبة 2.46% وانخفاض بمطلوبات الشركة بنسبة 2.66% تقريبا مقارنة بالعام 2020.



فيما شهدت نتائج أعمال الشركة تحسنا في العديد من أنشطتها وأهمها الزيادة في دخل العقارات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية من العقارات والفندق 25.3 مليون دينار للعام 2021 بزيادة مقدارها 23.1% مقارنة بالعام 2020.



أما بالنسبة للقطاع الفندقي فقد استمر تأثره خلال العام 2021 بجائحة كورونا، حيث اتخذت «التجارية العقارية» خطوات وقرارات كان لها أثر ايجابي في تطوير أداء فندق سيمفوني ستايل ما أدى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير تماشيا مع الظروف الحالية للسوق، بالإضافة لوضع خطط تسويقية تستهدف السوق المحلي وزيادة نسبة الإشغال والحجوزات واستقطاب العملاء. كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم، ومن الجدير بالذكر أن توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح تم وضعها بناء على أسس ومنهجية مدروسة وفقا للرؤية المستقبلية والإيرادات التشغيلية للشركة بهدف خلق قيمة مضافة للمساهمين.



وتعقيبا على النتائج المالية، قال معرفي إنه وبالرغم من استمرار أزمة كورونا إلا أن النمو كان في جميع المؤشرات المالية للشركة مما يبعث للاطمئنان ويؤكد على متانة المركز المالي للشركة وذلك بفضل ما ينتهجه مجلس الإدارة من سياسات واستراتيجيات جعلت الشركة قادرة على الصمود والعبور بسلام من جميع الأزمات التي حدثت على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.



وأكد معرفي أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجياتها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف القائمة وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي بالتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.



واستمرارا لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين وذلك عن طريق الشركات الاستثمارية الخليجية.



وخلال عام 2021، استثمرت التجارية بمبلغ إجمالي 24.4 مليون دولار في العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات العقارية الفرعية مثل المكاتب ومحفظة منازل سكنية (Single Family Houses) والتطوير السكني في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية. كما قامت التجارية بالدخول في مشروع تطوير عقاري يقع في موقع متميز في نخلة جميرا بدبي بقيمة 72 مليون درهم إماراتي مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين. وبالإضافة الى ذلك، استثمرت مجموعة التجارية بقيمة 8 ملايين يورو في مبنى متعدد المكاتب يقع في أمرسفورت بهولندا.



وأضاف معرفي أنه ورغم كل هذه الظروف لم تتوان التجارية عن إيمانها بأهمية المسؤولية الاجتماعية في ظل تطبيق وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، حيث استمرت في العطاء تحت شعار «نحن نهتم»، من خلال المساهمة بالحملات الاجتماعية التي نظمتها ومنها حملة تطعيم ضد فيروس كورونا لجميع العاملين وموظفي المستثمرين في مجمع سيمفوني ستايل ومجمع بوليفارد بالإضافة إلى موظفيها في الشركة التجارية العقارية وشركاتها التابعة والزميلة ومبادرة «تبرع بلعبة.. انشر الفرح» بنسختها الثانية والتي شملت توزيع الألعاب المستعملة والجديدة بالإضافة إلى الكتب والحقائب والقرطاسية على الأطفال وحملة «غزة تنادي» والتي هدفت إلى إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 5000 متضرر من أهل فلسطين بالإضافة الى دعم مركز التجارية العقارية للنقاهة في لاهور - باكستان المستمر من قبل الشركة التجارية، حيث تمت تغطية تكاليف تجهيز المركز من معدات طبية ورواتب العاملين فيه وغيرها من دعم معنوي للمركز والمرضى.



وفي الختام، توجه معرفي بالشكر والتقدير لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم والعمل الدؤوب وتفانيهم لاستمرار الأعمال خلال هذه الفترة في ظل إجراءات غير مسبوقة التزاما بالقرارات والتعليمات ومراحل خطة العودة التدريجية الصادرة بهذا الشأن لتحقيق أقصى درجات الوقاية.