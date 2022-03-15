عبدالعزيز الفضلي



واصلت وزارة التربية تقديم الامتحانات المؤجلة لنهاية الفترة الدراسية الأولى للطلبة المصابين بـ «كورونا» والمخالطين لحالات مؤكدة للعام الدراسي 2021-2022 لطلبة الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي. وفي هذا السياق، قالت مديرة ثانوية بيان عالية دشتي إنه تم الاستعداد للاختبارات بمدارس منطقة حولي قبل بدئها وذلك بتجهيز المسرح المدرسي وتهيئته لأداء الاختبار بالإضافة إلى تجهيز أسماء الطالبات مع التأكد من الأوراق التي تثبت الإصابة وانتهاء الحجر أو المخالطة.



وذكرت دشتي أنه تم تخصيص 5 لجان مقسمة على لجنة واحدة لكل من صفوف العاشر والحادي عشر علمي والحادي عشر أدبي والثاني عشر علمي والثاني عشر أدبي، حيث وصل عدد الطالبات في اللجان 57 طالبة، مؤكدة على هدوء اللجان والتعاون المستمر مع الإدارات المدرسية وشؤون الطلبة. وأشارت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الجسدي وقياس درجة حرارة الطالبات قبل الدخول ووضع الكمامة والتأكد من شهادة التطعيم بالإضافة إلى تفتيش الطالبات الذاتي.



من جانبه، ذكر مدير ثانوية عبدالله العتيبي للبنين التابعة لمنطقة العاصمة عمر الضبيان أهم الاستعدادات التي قامت بها المدرسة مثل استقبال الطلبة المتقدمين وعمل اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية لتحديد مسار لجان الاختبار وتوضيح المداخل والمخارج، فيما شكلت إدارة المدرسة فرق عمل من المعلمين والإداريين للإشراف على عملية سير الاختبارات بما يواكب الاشتراطات الصحية.



ولفت الضبيان الى أن عدد متوسط أعداد الطلبة في الاختبارات من ٦٥ إلى ٧٥ طالبا، مقسمين على 22 طالبا للصف العاشر و١٢ بالصف الحادي عشر، بينما ضمت لجان الصف الثاني عشر ٢٥ إلى ٣٤ طالبا بالقسم العلمي و١٤ إلى ٢٠ في الأدبي، متمنيا كل التوفيق والسداد لأبنائه الطلبة.