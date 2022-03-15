

قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) باستضافة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في دولة الكويت جيم هولتسنايدر.



وتناولت الزيارة، التي ضمت الرئيس التنفيذي في الشركة ثامر عرب وعدد من قيادات الشركة، في مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية بحولي مجموعة من المحاور ذات العلاقة بالرعاية الصحية.



ويعد هذا المركز جزءا من منظومة ضمان للرعاية الصحية، حيث إن عند اكتمال هذه المنظومة ستقوم الشركة بتقديم خدماتها في تغطية التأمين الصحي الإلزامي من خلال شهادة ضمان الصحية وتوفير خدمات رعاية صحية متكاملة لجميع المقيمين الذين يقيمون في دولة الكويت بموجب المادة 18 وعائلاتهم والذي يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة.



وقام هولتسنايدر بجولة شاملة في مرافق المركز للاطلاع على مختلف التخصصات الطبية والخدمات ذات العلاقة ومسار تدفق المرضى بدءا من الاستقبال ومرورا بالعيادات المختلفة والأشعة والتحاليل وغرف العلاج وتبادل الأحاديث مع الطاقم الطبي والعاملين.



وخلال الجولة، أشار هولتسنايدر إلى الدور المهم لمثل هذه المراكز في تطور مستوى الرعاية الصحية في الكويت بالإضافة الى العديد من المشاريع الكبرى الجارية في قطاع الصحة.



من جانبه، أوضح ثامر عرب أن شركة ضمان تتطلع إلى التعاون المستمر مع المؤسسات الأميركية المعنية بالقطاع الصحي للمساهمة في تحقيق أهداف الشركة وخططها التطويرية والتشغيلية التي تقدم نموذجا متميزا للرعاية الصحية يمتد أثره الإيجابي لكافة القطاع الصحي في دولة الكويت بشكل عام.



وثمن عرب زيارة القائم بالأعمال وغيره من مسؤولي السفارة التي تأتي ضمن خطة الشركة للتواصل مع البعثات الديبلوماسية لتعريفهم بمنظومة ضمان للرعاية الصحية، موضحا أن نموذج شركة ضمان متفرد في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة بصفتها أول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها وفق النظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) لتوفير خدمات متكاملة لشريحة كبيرة من المقيمين في دولة الكويت، ما يدفع الشركة نحو الاستثمار في البنية التحتية والأخذ بالحلول والابتكارات المعتمدة لتطوير خدمات وآليات حديثة تضع المريض في بؤرة الاهتمام وتقدم رؤية شاملة لإدارة الصحة المجتمع.



واستعرض عرب تطور أعمال الشركة والأهداف التنموية لتحقيق الرعاية الصحية المستدامة التي تتوافق مع معايير المنظمات الدولية، مشيرا الى أن شركة ضمان تعمل على تعزيز وتحسين الجودة ورفع مؤشرات الرعاية الصحية لدولة الكويت وبناء مجتمع صحي مبني على أنظمة الوقاية والعلاج معاً، بالإضافة إلى التأكيد على تطوير المنظومة الصحية في الكويت بأفضل الكفاءات والنظم الصحية العالمية، وكذلك تحقيق الريادة والفاعلية في قطاع أعمال الرعاية الصحية لتحوز الشركة مكانة متميزة.