

أجرى بنك الخليج يوم الأحد الماضي سحب الدانة الشهري عن شهر فبراير، وأعلن عن أسماء الفائزين العشرة، الذين حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم:



خلف عوده غانم مطير، هنية علي محمد شرف الدين، سحر صالح دعسان الفضلي، نور هاني محمد غلوم، ثابت فاضل ثابت صليب، فاطمة جاسم عيسى الوزان، حنان ابراهيم عيسى الوزان، لطيفه سعود عبدالعزيز المنيع، عبدالعزيز سليمان حسن العوضي، سعود مجبل علي فجحان الجبيري.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بـ 1000 دينار لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج. كذلك، تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من عام 2021 (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021) إلى سحوبات عام 2022.