بيروت - بولين فاضل



بعدما اطلقت المنصة العالمية «سبوتيفاي» مبادرة غنائية في العالم العربي تحت عنوان «Equal Arabia» وحققت نجاحا عالميا في أكثر من دولة، كانت كارول سماحة أول نجمة عربية ضمن الحملة ووجهت رسالتها الخاصة عن المرأة من خلال المنصة ودعم الأصوات النسائية خلال يوم المرأة العالمي قبل أيام.



وأكدت كارول أن مشاركتها في هذه المبادرة لإثبات أن المرأة ليست مجرد منتج للتسويق فقط، فهي مكملة للرجل في المجتمع وليست في حرب مع الرجل، فهما يتكاملان، أما بالنسبة إلى الموسيقى، فتحب كارول أن تكون المرأة جريئة بالكلمة وبالأغنية وبأي اختيار لها في أغنياتها، لافتة إلى أن النجاح لا يستمر دائما والفشل نفس الأمر، ولكن على الفنان أن يطور من ذاته دائما وباستمرار.