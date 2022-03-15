ستقدم البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع أكبر تقييم جماعي لعالم متغير منذ أن تسبب هجوم روسيا على أوكرانيا في تجدد اضطرابات الإمدادات وصدمة تضخم مفاجئة للعديد من الاقتصادات، ما رفع أسعار الطاقة إلى مستويات لم نشهدها منذ 2008، وكذلك أسعار السلع والحبوب والمواد الغذائية، ما فاقم معدلات التضخم.



من بين الأعضاء الثمانية في مجموعة العشرين الذين من المقرر أن يجتمع مسؤولو السياسة النقدية، من المرجح أن تكون الزيادة الوشيكة في معدل الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي محط اهتمام الجميع، بحسب وكالة «بلومبرغ».



وستعرض البنوك المركزية الأخرى رؤى دقيقة للسياسة تعكس التأثيرات المختلفة للصراع في الاقتصاد العالمي الذي يتكيف بالفعل مع ارتفاع الأسعار. وستتراوح القرارات بين رفع محتمل آخر لسعر الفائدة في بنك إنجلترا المتشدد والنتيجة المحتملة لبنك اليابان المتمثلة في الإصرار على استمرار التيسير النقدي.



ويحتل بنك الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة يوم الأربعاء القادم، ستكون الزيادة المتوقعة بمقدار ربع نقطة مئوية وهي الأولى منذ عام 2018، ويتعين على الرئيس جيروم باول أن يوازن بين التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود وعدم اليقين المرتبط بالحرب.



بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ قرابة 9 تريليونات دولار في وقت لاحق من عام 2022 بعد الانتهاء من عمليات الشراء هذا الشهر والتي كانت تهدف إلى تقديم الدعم للاقتصاد أثناء تفشي وباء كورونا.