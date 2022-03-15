أعلن جهاز حماية المنافسة تنفيذ حملات تفتيشية لموظفي الضبطية القضائية على الشركات العاملة في سوق حديد التسليح، وذلك في إطار جهود الجهاز لمراقبة الأسواق لرصد الممارسات الضارة بالمنافسة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.



وقال الجهاز في بيان صحافي، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن فريقا من موظفي الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية قاموا بعدة جولات تفتيشية على الشركات العاملة في سوق حديد التسليح، لرصد أي ممارسات ضارة بالمنافسة مخالفة لأحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، لافتا الى أنه سيفتح مبادرة بدراسة سوق حديد التسليح للبحث عن بدائل للواردات وذلك تفاديا لأي أثر سلبي قد يترتب على تدفق سلسلة الإمدادات.



وأضاف الجهاز أنه يتابع باهتمام حركة الأسواق العالمية ومدى تأثرها بشكل مباشر أو غير مباشر على أسواق حديد التسليح داخل الكويت، مشددا على أنه يراقب حاليا أسواق السلع الأساسية لرصد وضبط أي ممارسات ضارة بالمنافسة، نظرا للمتغيرات الكبيرة التي طرأت على الأسواق في الآونة الأخيرة.



وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونيـــة اللازمة بحق الشركات المخالفة، مشددا على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين للمجلس التأديبي في حال ثبوت مخالفات لأحكام قانون حماية المنافسة 72 /2020، داعيا المتعاملين مع سوق الحديد التسليح إلى المبادرة بإبلاغ جهاز حماية المنافسة في حال رصد أي ممارسة قد تشكل شبهة مخالفة للقانون، وذلك عبر الوسائل المتوافرة من خلال موقعه الإلكتروني www.cpa.gov.kw أو هاتفيا أو من خلال الحضور إلى مقر الجهاز.