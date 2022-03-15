أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت وقعت عقدين بقيمة 24 مليون دينار مع شركة بي آر ماريوت البريطانية لتوريد أبراج حفر لعمليات الصيانة وذلك خلال شهر فبراير الماضي. وقالت المصادر ان العقدين تم توقيعهما مع الشركة البريطانية مناصفة في القيمة، حيث من المتوقع ان تقوم الشركة بمباشرة تنفيذ العقد خلال الشهرين المقبلين، مشيرة الى ان مجموعة ماريوت العالمية هي أكبر شركة حفر عميقة برية مقرها في المملكة المتحدة وتعمل على أكثر من 25 جهاز حفر وصيانة الآبار وتوفر مجموعة واسعة من خدمات الحفر والخدمات المرتبطة بها لصناعات الطاقة الحرارية الجوفية والمياه والتعدين والنفط والغاز.



وذكرت ان شركة نفط الكويت تركز جهودها حاليا على رفع اعداد منصات الحفر واتخاذ العديد من التدابير للسلامة التشغيلية من فحص واختبار معدات الحفر والادوات التي تتحكم بالبئر والحفر ووضع الخطط والبرامج لحفر وصيانة الابار.



تجدر الاشارة الى ان شركة نفط الكويت تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للوصول التدريجي إلى 3.2 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط الخام حتى عام 2025، ووضعت مؤسسة البترول الكويتية خطة استراتيجية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025، و4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.