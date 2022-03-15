علي إبراهيم



أصدر رئيس اللجنة العليا في وحدة تنظيم التأمين، محمد سليمان العتيبي، قرارا مدد من خلاله فترة السماح بالعمل بتراخيص مزاولة النشاط 3 أشهر إضافية لتنتهي في 30 يونيو المقبل. وتفصيلياً، أصدر العتيبي قرار حمل رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم 21 لسنة 2021 قضى في مادته الأولى بـ «تمدد فترة السماح بالعمل بتراخيص مزاولة النشاط للخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والساريـــة تراخيصهم لمزاولـــة النشــاط حتى تاريخ 31/3/2022 لمـــدة 3 أشهر تنتهي بتاريخ 30/6/2022».



وشدد القرار على كل الخاضعين لأحكام المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال الفترة المحددة بالقرار رقم 21 لسنة 2021.