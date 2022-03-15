شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت تحولا لافتا في مسارها أمس قبل الإغلاق، حيث جنحت للتراجع على مستوى كل مؤشراتها بعد ان كانت اغلب فترات التداول في المنطقة الخضراء.



وبدا جليا، أن كثيرا من الأسهم سواء القيادية في السوق الأول، أو المتوسطة والصغيرة في السوق الرئيسي تعرضت لضغوط بيعية في آخر الجلسة، وذلك بهدف جني الأرباح السريعة من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية لافتة في الجلسات الأخيرة على وقع الارتفاعات التي تحققها مؤشرات البورصة بدعم قوي من قفزات أسعار النفط الكويتي بالسوق العالمي.



وعلى إثر ذلك، خسرت القيمة السوقية امس نحو 520 مليون دينار بنسبة 1.1% انخفاضا، إذ بلغت القيمة بنهاية الجلسة 46.186 مليار دينار تراجعا من 46.705 مليار دينار أول من أمس.



وحققت السيولة ارتفاعا بنسبة 36.5% بمحصلة 58.4 مليون دينار ارتفاعا من 42.8 مليون دينار أول من أمس، وتركزت السيولة في أسهم المشاريع الذي استحوذ على 8.7 ملايين دينار، تلاه سهم بيتك بسيولة 6.9 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بـ 4.7 ملايين دينار، وسهم اجيليتي بـ 3.7 ملايين دينار، اضافة إلى سهم جي اف اتش بـ 3.1 ملايين دينار، وهذه الأسهم الخمسة تشكل أكثر من 46% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق في جلسة تعاملات أمس.



وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة 244 مليون سهم في جلسة امس ارتفاعا من 195 مليون سهم أول من أمس، جاءت من خلال تنفيذ 12.2 ألف صفقة.



قطاعيا، تراجعت مؤشرات 12 قطاعا بصدارة «الرعاية الصحية» بانخفاض 35% تقريبا بضغط من هبوط سهم «ميدان» بنحو 45.8% متصدرا القائمة الحمراء للأسهم المدرجة، في حين تصدر سهم «أم القيوين» القائمة الخضراء بنمو 10%، فيما غرد قطاع التأمين وحيدا خارج السرب وارتفع بنسبة 0.15%.



وأنهت الجلسة تعاملاتها على تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.94% بخسارة 82 نقطة ليصل إلى 8653 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.7% محققا 107 نقاط خسائر ليتراجع إلى 6253 نقطة، وعلى ذلك تراجع المؤشر العام بنسبة 1.1% خاسرا 88 نقطة ليصل إلى 7860 نقطة.



ويتوقع ان تستأنف البورصة نشاطها الصعودي بعد موجة تصحيح سريعة، في ظل ارتفاعات أسعار النفط لمستويات قياسية تدعم الموازنة العامة للدولة، فضلا عن اقتراب مرحلة تصويت المساهمين على توصيات مجالس إدارات البنوك والشركات المعلنة عن نتائجها وتوزيعاتها.



إلى ذلك، يتوقع ان تجري مؤسسة «فوتسي» مراجعة لسوق الكويت في جلسة الخميس المقبل، وذلك ضمن المراجعات الدورية التي تجريها، علما بأن لدى فوتسي مراجعتين لبورصة الكويت خلال العام الحالي، الأولى يوم الخميس القادم، والثانية في 16 سبتمبر المقبل.