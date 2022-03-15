تعتبر سيارات الميني فان احد الخيارات المفضلة لدى العائلات في منطقة الخليج العربي، وعند الحديث عن هذه الفئة لابد لنا من الوقوف مطولا عند الصانع الياباني هوندا الذي قدم لنا مؤخرا «أوديسي» بطراز 2022 المحدث، والذي لا يزال يتمتع برحابة المقصورة وسهولة الاستخدام، إلى جانب الراحة والرفاهية القصوى لكل الركاب، والأداء الجبار لمحرك هوندا الشهير سداسي الأسطوانات.



هوندا أوديسي سيارة الميني فان لا تزال تحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق المركبات العائلية حول العالم، وذلك بفضل تصميمها الخارجي الأنيق، وتصميم المقصورة الفسيح والقابل لإعادة التشكيل من ناحية المقاعد، وهو ما يجعل أوديسي مركبة مثالية للاستخدام اليومي، فهي مثالية لنقل الأطفال وكبار السن، إلى جانب سهولتها في تحميل البضائع، كما أنها تتوافر بمجموعة من التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى جعل التنقل أسهل.



الجيل الخامس من أوديسي تم طرحه عام 2018، حيث تميز هذا الجيل بتصميم جديد وباقة من التحسينات طالت المقصورة وأنظمة السلامة، في طرازها للعام 2022 تطل علينا «أوديسي» بذات الأبعاد لكن مع اجراء تحسينات على الهيكل لتحسين الكفاءة والأمان، حيث حصلت السيارة على تحديث للتصميم الخارجي وميزات داخلية وأنظمة سلامة محدثة، وتحت غطاء المحرك، يتم تقديم محرك V6 سعة 3.5 لترات، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 10 سرعات، من أجل أداء أفضل وكفاءة في استهلاك الوقود، سنتحدث عنه في التفصيل لاحقا.



البداية مع التصميم الخارجي، حيث تتميز هوندا أوديسي 2022 بتصميم فريد من نوعه يطل علينا بالشبك الأمامي بلمسات الكروم ومصابيح نهارية مدمجة ومدعمة بتقنية LED، أما من الجانب، تتألق أوديسي بالخطوط الانسيابية المتموجة التي منحت التصميم العام للسيارة مزيجا رائعا بين الفخامة والأناقة، كما زودت بمرايا جانبية بنفس لون هيكل السيارة مكسوة بالكروم اللامع، إلى جانب عجلات ذات تصميم، وتتمتع بسقف مائل للخلف، الأمر الذي منحها مظهرا انسيابيا رائعا، ومن الخلف يتألق التصميم بمصابيح خلفية طويلة ممتدة إلى الجوانب، ومتصلة بشريط أسود ذي فاصل كرومي أنيق.



المقصورة الداخلية



لأنها سيارة الفان العائلية الشهيرة، لا تزال أوديسي تتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة، حيث تتكون من 3 صفوف تشمل 8 مقاعد مريحة إلى جانب إمكانية طي مقاعد الصف الثالث، من أجل توفير مساحة أكبر لتخزين الأمتعة والحاجيات المختلفة، وقد زودت الميني فان الجديدة بالعديد من الأنظمة المتطورة التي تسمح للسائق من التواصل مع الركاب الآخرين بكل سهولة وسرعة.



وتشمل الميزات القياسية في هوندا أوديسي 2022 نوافذ كهربائية، ومرايا كهربائية، وقفل مركزي، وأبواب منزلقة كهربائية، ومقاعد من القماش، ومصابيح هالوجين أمامية، ومصابيح LED تعمل في النهار، وأضواء خلفية من نوع LED، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات، ونظام Apple CarPlay، ويو أس بي، وAUX، وبلوتوث، 6 مكبرات صوت ومضخم صوت، ومثبت السرعة، وزر تشغيل المحرك، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة.



كما وتحصل الموديلات الأعلى على نظام ترفيه خلفي بشاشة 10.2 بوصات، ونظام ملاحة و11 مكبر صوت، ومقاعد جلدية، وشحن لاسلكي للهاتف، وتكييف أوتوماتيكي.



السلامة أولوية



تتميز هوندا أوديسي بالعديد من أنظمة الأمان والسلامة، نذكر منها: ونظام ABS، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في الثبات، ونظام مساعد في بدء التلال، ونظام توزيع الفرامل الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS. هذا وتحصل الحواف الأعلى على شاشة إضافية للرؤية العمياء ونظام استشعار هوندا، ونظام الفرامل للتقليل من شدة التصادم CMBS، ونظام الحد من مغادرة المسار RDM، تحذير التصادمات الأمامية FCW، تحذير مغادرة المسار LDW، نظام مساعد البقاء في نفس المسار LKAS، نظام تثبيت السرعة متكيف، كاميرا رؤية خلفية متعددة الزوايا، وسائد هوائية أمامية تفتح على مرحلتين SRS، وسائد هوائية جانبية أمامية وجانبية خلفية، وسائد هوائية لركب السائق والراكب الأمامي، أحزمة أمان بثلاث نقاط، نظام مراقبة الطريق عند الرجوع إلى الخلف، نظام الكشف عن المشاة.



القوة المحركة



ميكانيكياً، تزود أوديسي بمحرك سداسي الأسطوانات على شكل V بسعة 3.5 لترات، يولد قوة 280 حصانا مع عزم دوران 355 نيوتن متر، ويستهلك 10.6 لترات من الوقود كل 100 كلم، كما ويسمح للسيارة بالانطلاق من السكون إلى 100 كلم/ س في غضون 7.2 ثوان وسرعة قصوى تصل إلى 190 كلم/ س، هذا المحرك يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 10 سرعات.