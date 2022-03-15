أعلنت الهيئة العامة للشباب عن إطلاق برنامج «تأهيل الخريجين للاستعداد لسوق العمل» حتى 31 الجاري للكويتيين من خريجي الجامعة الذين لم يلتحقوا بأي وظيفة خلال الأشهر الـ 6 الأولى بعد التخرج.



وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية وإمكاناتهم التي تتناسب مع سوق العمل الكويتي للحصول على فرص عمل مناسبة ومساعدتهم على أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل، مبينة انه سيستقبل 100 خريج وخريجة مقسمين إلى 4 مجموعات ويتضمن 10 محاور مهمة حول الوظائف والتقدم إليها والهيكل العام للجهاز الحكومي ومزايا وفرص العمل في القطاعين العام والخاص بما يساعد المشاركين على اختيار القطاع والوظيفة والمكان المناسب للعمل.



وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن إعداد السيرة الذاتية ومهارات إجراء مقابلات التوظيف لتهيئة الخريج لإجراء مقابلات توظيف ناجحة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع منصة الخدمة المدنية وآلية التقديم على الوظائف الشاغرة وإعداد الرسائل والمذكرات الحكومية، موضحة أن البرنامج يعلم الشباب مهارات التواصل والعمل الجماعي وطرق تعزيز الإبداع والتميز الوظيفي لدى الخريجين وتدريب الخريجين إدارة الوقت لتحديد الأولويات والتعرف على أهمية الوقت والحاجة إلى إدارته بكفاءة.



ودعت الهيئة الشباب الكويتيين من الجنسين إلى التسجيل بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الشباب www.youth.gov.kw، لافتة إلى أنه يعقد في Work Space Center التابع لمركز شباب القادسية.