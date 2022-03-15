بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمـان بن عبدالعزيــز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية زامبيا الأسبق روبياه باندا، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية زامبيا الأسبق روبياه باندا، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى كاتالين نوفاك الرئيسة المنتخبة في هنغاريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة لهنغاريا الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى كاتالين نوفاك الرئيسة المنتخبة في هنغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة لهنغاريا الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.