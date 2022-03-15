اتفقت جمعية المهندسين ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان الشقيقة على التعاون الثنائي في مجالات عقد المؤتمرات وتبادل زيارات الوفود التخصصية بين البلدين.



جاء ذلك في ختام وفد عماني إلى الجمعية، حيث استقبل رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل كلا من مدير مكتب عمان للمؤتمرات في وزارة التراث والسياحة العمانية خالد بن وليد الزدجالي ورئيس قسم الشراكات الاستراتيجية في الوزارة محمد الجابري خلال زيارتهما للبلاد.



وأكد العتل حرص الجمعية على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مضيفا أننا أبلغنا الاخوة العمانيين بأننا لن نتوانى في تلبية الدعوات التي نتلقاها للمشاركة في المؤتمرات ذات الطابع الهندسي والعلمي التي تعقد في السلطنة الشقيقة.



وأضاف العتل، أنه قد تم الاتفاق أيضا على قيام وفود من المهندسين والمهندسات إلى السلطنة الشقيقة للتجهيز لعقد ورش عمل مشتركة والاطلاع على التراث السلطاني وخاصة في المجالات الهندسية والمعمارية.



حضر اللقاء رئيس لجنة الشباب م.فالح العجمي وعضو اللجنة م.فيصل عبدالله.