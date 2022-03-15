المكراد: مكافآت الصفوف الأمامية للإطفائيين أُحيلت إلى الاختصاص والصرف قريباً

الشطي: بانتظار مرسوم الأكاديمية المزودة بمجسمات سفن وطائرات وقطارات وأنفاق

أحمد خميس

تحت رعاية وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وعدد من كبار قيادات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، أقيم صباح امس بمركز الاسناد حفل تخريج الدفعة 26 من طلبة دبلوم هندسة الإطفاء لعدد 29 خريجا، والدفعة 20 من ضباط الاختصاص الجامعيين بسلوك البعثات والاجازات الدراسية لعدد 20 خريجا، والدفعة 10 لضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أثناء الخدمة وفقا لشروط الترقية إلى رتبة ملازم لعدد 3 خريجين.

بدأت مراسم الحفل بدخول الطلبة الخريجين، وألقى نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي كلمة اكد فيها ان تخريج هذه الكوكبة جاء لتعزيز الأمن المجتمعي بكوادر تحمل العطاء والاخلاص والولاء لوطننا الغالي الكويت، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

ونقل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف للخريجين تهنئة وتبريكات القيادة السياسية العليا المتمثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حفظهم الله ورعاهم. وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المتفوقين من الخريجين والتقاط الصور التذكارية.



من جهته، قال رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد في تصريح للصحافيين ان مكافآت الصفوف الامامية لنحو 4000 من منتسبي الاطفاء رُفعت إلى الجهات المختصة، مرجحا ان تصرف قريبا، مثمنا الجهود التي بذلها رجال الاطفاء خلال جائحة كورونا.



من جهته، قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي ان قوة الاطفاء تنتظر مرسوم انشاء اكاديمية الاطفاء، لافتا الى ان كل الترتيبات لهذه الاكاديمية تمت، حيث ستدرس بها مناهج جديدة، الى جانب احتوائها على مجسمات لسفن وطائرات وقطارات وانفاق، بحيث يتم تدريب الاطفائيين من خلال هذه المجسمات، بحيث تكون لديهم القدرة على التعامل مع اي احداث ـ لا قدر الله ـ على ارض الواقع.