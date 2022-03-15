أعلنت وزارة الداخلية امس عن توقيف عدد من المتورطين في إلقاء وافد بنغلاديشي من أعلى بناية مكونة من طابقين في منطقة الجليب بشارع محمد بن القاسم، مشيرة الى انه جـار ضبـــط البقيـة.



وكانت «الأنباء» نشرت الجمعة على موقعها الإلكتروني ان بلاغا ورد الى العمليات عن سقوط من علو من السطح ببيت عربي مكون من دورين في منطقة جليب الشــيوخ بشارع محمد ابوالقاســـم، ولدى الانتقال الى الموقــع تبين ان المصاب توجه الى مستشفى الفروانية، وخلال الاستماع له في المستشفى افاد بأن 10 اشخاص من الجالية البنغالية قاموا باستدراجه وخلع ملابسه وخدشوا حياءه ببايب بلاستيكي بقصد أخذ مبلغ من المال منه وبعد مقاومته قاموا بإلقائه من (السطح) ولاذوا بالفرار، وانه يعرف أسماء بعض الأشخاص منهم.



وأمس وعبر الجريدة الورقية ذكر مصدر امني انه تم ضبط المتورطين في الواقعة.