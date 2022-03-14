هادي العنزي



حصد أبطال منتخبنا الوطني للمعاقين ميداليتين ذهبيتين في أول أيام بطولة الشارقة الدولية للمعاقين، حيث توجت ملاك هادي العنزي بالميدالية الذهبية والمركز الأول في رمي الرمح (فئة F53)، وتفوق فيصل سرور في منافسات رمي القرص (فئة F42)، فيما فاز فيصل الراجحي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في 100 متر كراسي متحركة (فئة T54).



وقد غادر وفد منتخبنا الوطني مساء أمس إلى الإمارات بوفد يرأسه محسن العجمي، ويضم 11 لاعبا للمشاركة في بطولتي الشارقة وفزاع الدولية بألعاب القوى.



وتختتم منافسات بطولة الشارقة الدولية في 16 الجاري، على أن يشارك بعدها «أزرق القوى» للمعاقين مباشرة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى للمعاقين في إمارة دبي، والتي تبدأ منافساتها 17 الجاري وتستمر حتى 25 منه.