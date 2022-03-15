أسامة أبو السعود



أقر المجلس التنفيذي الجديد لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات التشكيل الجديد لاتحاد البترول برئاسة محمد مشعان العتيبي رئيسا للاتحاد وحسين علي الميل نائبا للرئيس، وعبدالعزيز نايف العتيبي السكرتير العام، وقد جاء ذلك بعد انتهاء مدة المجلس السابق رسميا برئاسة محمد حمد الهاجري.



وتضمن التشكيل الجديد للمجلس كلا من: حمد عبدالله الكندري السكرتير العام المساعد، عبدالله حماد الرباح الأمين المالي، وحسين طلال معرفي سكرتيرا للعلاقات الخارجية، وأحمد علي بلوشي سكرتيرا للعلاقات الداخلية.



وضم المجلس في عضويته كلا من: أحمد تركي العتيبي، وعبدالله مشوط العجمي، وجاسم محمد العذاب، وهلال سعيد البدر، ونادر زياد الحربي، وناصر نواف الفضلي، وسعد عبدالله العتيبي، وحمد حمدان المطيري. وكانت الجمعية العمومية لاتحاد عمال البترول اعتمدت التقريرين المالي والإداري وذلك بحضور 83 عضوا من إجمالي 90 عضوا.



وجاء تشكيل المجلس الجديد كما يلي:



- محمد مشعان العتيبي



- جاسم محمد العذاب



- ناصر نواف الفضلي



- عبدالعزيز نايف العتيبي



- حسين طلال معرفي



- حمد عبدالله عبدالرحمن



- عبدالله مشوط العجمي



- حسين علي الميل



- هلال سعيد البدر



- أحمد علي البلوشي



- نادر زياد الحربي



- أحمد تركي العتيبي



- عبدالله حماد الرباح



- سعد عبدالله العتيبي



- حمد حمدان المطيري



وضمت عضوية «الاحتياط» كلا من:



- عبدالرحمن الكندري



- فهد خالد العجمي



- مشعل المطيري



- عثمان محمد الظفيري