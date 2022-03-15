القاهرة - سامي عبدالفتاح



بات بيراميدز أول فريق يبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالرغم من تعثره الأول بالتعادل مع مضيفه الصفاقسي التونسي 1-1 مساء الأحد ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، فيما عزز المصري البورسعيدي آماله بفوز متأخر على أوتوهو ديو الكونغولي 1-0.



فعلى ملعب «حمادي العقربي» في رادس، عاد بيراميدز الساعي الى لقبه القاري الأول بنقطة من أرض مضيفه الصفاقسي كفلت لوصيف نسخة 2020 بلوغ ربع النهائي كأول المتأهلين، اذ تمكن المغربي وليد الكرتي من افتتاح التسجيل من تسديدة بعيدة خدعت الحارس التونسي أيمن دحمان في الدقيقة 44، فيما تمكن فراس شواط من إدراك التعادل برأسية متقنة في الدقيقة 54، وبذلك تصدر بيراميدز المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما بقي الصفاقسي ثالثا بـ 4 نقاط.



وقال مدرب بيراميدز ايهاب جلال إن الصفاقسي يعتبر فريقا مميزا وصعب المراس في ملعبه، وتابع: «لا شك نطمح لإنهاء دور المجموعات في الصدارة وهذا أمر مهم جدا، كما أن كل مباراة مهمة بالنسبة إلينا ونلعب دوما لأجل الفوز بغية الوصول إلى اللقب».



بدوره، حقق المصري البورسعيدي فوزا متأخرا على ضيفه أوتوهو ديو الكونغولي 1-0 على ملعب برج العرب في الاسكندرية ضمن المجموعة الثالثة، سجله حسن علي في الدقيقة 82.



وفي المجموعة عينها، نجا مازيمبي الكونغولي الديموقراطي من الخسارة وعاد بتعادل صعب من أرض مضيفه كوتون سبور الكاميروني 2-2، وبذلك تصدر المصري المجموعة بـ 7 نقاط بفارق الأهداف أمام مازيمبي الثاني، ويأتي أوتوهو ديو ثالثا بـ 4 نقاط وكوتون سبور رابعا بـ 3 نقاط.