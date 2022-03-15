وزير التربية: ليس هناك مدرسة خاصة لفئة الإعاقة الشديدة ولكن هناك دمج بين هذه الفئات وما ذكره النائب حمد المطر حول ما سيتخذه من إجراء فأنا جاهز لما سيقدمه

-نحن متعاونون مع اللجنة التعليمية ونقر بوجود مشاكل في عقود النظافة والشركات العاملة بهذا المجال ولدينا نحو 4 آلاف طاولة وكرسي في المخازن لإتمام عملية التأثيث

عدنان عبدالصمد: هناك ندرة في تخصص الفيزياء حيث لا يوجد إلا 9 كويتيين في هذا المجال ولماذا لا يتم الاستعانة بغير محددي الجنسية الذين لدى البعض منهم درجات عالية بدلاً من جلب آخرين من الخارج

عبدالكريم الكندري: نحن من نعطّل أنفسنا والاقتراحات يجب أن تذهب مباشرة إلى اللجان المختصة التي تضم قانونيين لدراسة ما يقدم لها ونحن نسير على عرف إحالة كل القوانين إلى "التشريعية" وهذا أوجد التراكم

-وجهت سؤالاً إلى وزير العدل حول عدد القضايا الموجودة عند النيابة العامة فلماذ يكون السؤال غير دستوري؟.. وأريد جواباً من الوزير أو تكون الإجابة على المنصة

خالد العنزي: ترأستُ اللجنة التشريعية في دور الانعقاد السابق وواجهتُ مشكلة أن أغلب الاقتراحات تحمل صفة الاستعجال ووقت اللجنة لا يكفي لأداء العمل

ثامر السويط: قضية الحزم التشريعية فيها تنظير وتسلب حق النائب في تقديم الاقتراحات وهذا انتقاص للإجازة الدستورية للنواب

عبيد الوسمي: وضع آلية محددة لعرض التشريعات من خلال الحزم التشريعية أمر ضروري والمدد الزمنية تنقضي من خلال استدعاء الجهات الرسمية في اللجنة التشريعية

هشام الصالح: القضية الإسكانية مهمة جداً فهل يستطيع المواطن توفير مبلغ مليون دينار حتى يشتري بيتاً وإذا استطعنا حل هذه القضية فيكون المجلس قد حقق إنجازاً

بدر الملا : نوجه الشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير على الرسائل التي يوجهها لأعضاء مجلس الأمة حول العديد من القضايا

عبدالله الطريجي: نشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد على رسائلهم ونُشيد برسالة سمو الأمير لأبنائه النواب التي نقلها رئيس المجلس حول ضرورة التعامل بحكمة مع الظروف الدولية

-وجهتُ سؤالاً حول الاستثناءات الخاصة بالقسائم الزراعية والجواخير ووردتني الإجابة بأنه لا توجد استثناءات وهذه نكتة لأن أغلبها صدر باستثناءات

خليل الصالح: نشكر الحكومة لأنها أدخلت الفرحة في قلوب المواطنين بالنسبة لقضية الإجازات وتبقى القضية الإسكانية الأولى لدى المواطن.. ومبلغ الـ 100 لا يكفي لإنشاء بيت للمواطن الكويتي

أسامة الشاهين : يجب استحداث لجنة عليا للاحتفاء بالمناسبات والعطل الرسمية لأن الموظف عندما يعطل يجب أن يعرف السبب والمناسبة للعطلة

حمد المطر : القضية الإسكانية هي القضية الأولى للأسرة الكويتية وقضية المطلاع وجنوب سعد العبدالله مهمة والبنية التحتية يجب الانتهاء منها.. وعلى وزير المالية المساهمة بمبلغ 150 مليون دينار لإنجازها

-إلى الآن المدارس غير مستعدة ولن أتحدث عن الوظائف الإشرافية وغيرها بل سأتحدث عنها قريباً في مكان آخر لكن ما حال ذوي الإعاقات المزدوجة؟