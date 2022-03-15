أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية "سهل" يوسف كاظم، عن انضمام وزارة المواصلات إلى الجهات الحكومية الرسمية المتواجدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية ‫"سهل‬" من خلال خدمة دفع وتسديد الفواتير ومديونيات الخدمات الهاتفية.

وأوضح كاظم أن وزارة المواصلات قدمت إضافة مهمة عبر (تطبيق سهل) للخدمات الحكومية الالكترونية تتمثل في امكانية اطلاع المستخدم للتطبيق (مواطن او مقيم) على بياناته الأساسية المسجلة في وزارة المواصلات واجمالي المديونيات المالية من خلال قائمة (البيانات) بالإضافة لإمكانية التعرف على قيمة الفواتير المستحقة على كل كل رقم هاتف مسجل بإسمه، علاوة على إمكانية دفع هذه الفواتير والمديونيات مباشرة عبر خانة (الخدمات) في (تطبيق سهل) للخدمات الالكترونية الحكومية من خلال بوابة الدفع الالكتروني وفق رقم الهاتف الذي يرغب بسداد الفاتورة الخاصة به، كما سيظهر للمستخدم رسالة لإعلامه اذا لم يكن عليه اي مديونيات لصالح وزارة المواصلات.

و أشاد كاظم بجهود فرق وزارة المواصلات التي تكللت بنجاح انضمام الوزارة كإضافة مهمة لبقية الجهات الحكومية المدرجة في خدمات (تطبيق سهل) الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية.