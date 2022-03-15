قال النادي الكويتي للرماية ان منتخب الكويت للرماية حقق الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق الطائرة والمقامة حاليا في قبرص بعد حلوله بالمركز الأول في مسابقة رماية (التراب) للفرق رافعا رصيده بالبطولة الى ميداليتين ذهبية وفضية.

وذكر رئيس النادي دعيج العتيبي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان رماة الكويت عبدالرحمن الفيحان وطلال الطرقي وناصر المقلد تمكنوا من تحقيق المركز الاول متفوقين على جميع الفرق المشاركة في مسابقة التراب والتي بلغ عددها 14 فريقا واما المنتخبان الهندي البولندي فحلا بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

وأعرب العتيبي عن سعادته وكل منتسبي النادي بالانجاز الكبير الذي حققه رماة الكويت الابطال ورفع العلم الكويتي في هذا المحفل الكبير على الرغم من صعوبة المنافسة مع أبطال العالم المشاركين في هذه البطولة مشيدا بعطائهم واخلاصهم.

وأهدى هذا الإنجاز المميز الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والى الحكومة الرشيدة والى الشعب الكويتي الوفي.

وأشاد العتيبي بالمستوى الفني العالي لفريق رماية (التراب) الذي قدمه بالبطولة ما اثمر هذا الإنجاز الكبير مقدما الشكر للقيادة السياسية والمسؤولين عن الرياضة على دعمهم المستمر والمتواصل للرماية الكويتية ما مكنها من إحراز الانتصارات المتوالية.

وكان الرامي طلال الطرقي قد حقق قبل يومين الميدالية البرونزية في منافسات الفردي لرماية (تراب) ايضا بعد ان تمكن من إصابة 118 طبقا من اصل 125 في الجولة النهائية.