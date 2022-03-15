آلاء خليفة

بناء على اجتماع مجلس الوزراء الموقر رقم ( 7) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 14 فبراير 2022 المتخذ به القرار رقم 2022/229 بشأن عودة نظام الدوام الرسمي في كافة الجهات يوم الاحد الموافق13-3-2022 وانهاء العمل بكافة القرارات الخاصة بالظروف الاستثنائية ( جائحة فيروس كورونا ) وحرصا من الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة على مصلحة الطلبة وتحصيلهم العلمي فقد تقرر عودة الدراسة حضوريا لجميع الطلبة وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 20-3-2022 مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل بموجبها.