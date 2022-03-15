أعلن مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السُّلطاني في سلطنة عمان فتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها الـ 30، ابتداءً من غدٍ الأربعاء، وحتى السادس آب/ أغسطس القادم .

ووفق وكالة الأنباء العمانية ، جرى تشكيل لجان عمل المسابقة لمستوى التصفيات التمهيدية ومستوى التصفيات النهائية لمشتركي المسابقة من الجنسين في 25 مركزًا موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وتشتمل المسابقة على سبع مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، والثاني حفظ 24 جزءًا متتاليًا، والثالث حفظ 18 جزءًا متتاليًا، أما المستوى الرابع فحفظ 12 جزءًا متتاليًا، والخامس حفظ ستة أجزاء متتالية، والمستوى السادس حفظ أربعة أجزاء متتالية، والسابع حفظ جزأين متتاليَين.

يُذكر أنّ المسابقة بدأت في عام 1992 بثلاثة مستويات، وصاحبت مسيرتها وقفات مختلفة من التطوير والتحديث حتى استقرت على سبعة مستويات، وكانت آخر دورة (الدورة الـ29) في عام 2019 بمشاركة 2140 متسابقًا.