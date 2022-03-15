استقبل مطار "بيتونج" الذي تم افتتاحه حديثا في جنوب تايلاند، أول رحلة ركاب تجارية أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست"

وأفادت الصحيفة بأن المطار استقبل الرحلة رقم "دي دي 6260" التابعة لشركة طيران "نوك" منخفضة التكاليف القادمة من بانكوك، أثناء مراسم استقبال كان على رأسها رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، تاناكورن وانجبونكونجتشانا، إن الحكومة التايلاندية ستقوم بالترويج لبيتونج الواقعة في أقصى جنوب البلاد، بوصفها وجهة سياحية رائعة، ولاسيما بسبب موقعها على الحدود مع ماليزيا مباشرة.

جدير بالذكر أن المطار الجديد يشتمل على مدرج يبلغ طوله 1800 متر، يمكن استخدامه مع طائرات المروحة التوربينية الأصغر حجما مثل "إيه تي آر72- إس" و"بومبارديير كيو400- إس". وتبلغ مساحة صالة الركاب في المطار نحو 7000 متر مربع.