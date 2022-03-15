تعتزم شركة "تيسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية تسليم أول سياراتها المنتجة من مصنعها في مدينة جرونهايده بالقرب من برلين الأسبوع المقبل، وذلك عقب نحو أسبوعين من حصول الشركة على ترخيص ببدء تشغيل مصنعها.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التسليم لأول العملاء سيُجرى في 22 آذار/مارس الجاري خلال فعالية من المنتظر أن يشارك فيها رئيس الشركة، إيلون ماسك.

وكانت تيسلا تلقت في 4 آذار/مارس الجاري الجمعة الضوء الأخضر لتشغيل مصنعها في جرونهايده بولاية براندنبورج بعد حوالي عامين من بدء عمليات التشييد، ليكون أول مصنع لها في أوروبا.

وكان ماسك يتوقع بالأساس أن يتم البدء في الإنتاج بشكل رسمي في المصنع بحلول مطلع تموز/يوليو من العام الماضي، لكن عملية الموافقة تأخرت لأسباب من بينها أن تيسلا وسعت نطاق خططها الأولى لتشمل أيضا إنشاء مصنع للبطاريات، وقد أدى ذلك إلى مزيد من جلسات الاستماع لمنتقدي المشروع وهي الجلسات التي تعين تحليلها من قبل السلطات الألمانية.

وشمل قرار الترخيص أكثر من 400 شرط متعلق بمياه الشرب ومكافحة تلوث الهواء والتعامل مع الأعطال. وتخشى منظمات بيئية وسكان من عواقب سلبية للمصنع على البيئة والمياه.