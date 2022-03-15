ارتفع حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وروسيا مجددا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في فيسبادن أن الصادرات الألمانية إلى روسيا ارتفعت في كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 7ر30% على أساس سنوي لتبلغ 1ر2 مليار يورو.

وبحسب البيانات، ارتفعت الواردات من روسيا إلى ألمانيا بنسبة 8ر57% لتبلغ 4 مليارات يورو مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز.

ورد المجتمع الغربي بفرض عقوبات على هجوم روسيا على أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي. وشملت العقوبات أيضا قطاع الطائرات، الذي شكل 4ر3% من الصادرات الألمانية إلى روسيا العام الماضي بقيمة 895 مليون يورو. وكانت تتعلق هذه الصادرات بشكل رئيسي بتطوير طائرات للركاب والشحن. وبحسب البيانات، فإن هذه الطائرات كانت مملوكة لروسيا وتم تطويرها من الناحية التقنية الأمنية في ألمانيا.

كما تخضع السلع التي يمكن استخدامها لتكرير النفط لعقوبات مباشرة. وقد شكلت هذه السلع 5ر2% من الصادرات الألمانية لروسيا بقيمة 6ر672 مليون يورو.

وفي العام الماضي، كانت روسيا واحدة من أهم 15 شريكا تجاريا لألمانيا، حيث شكلت 3ر2% من إجمالي التجارة الخارجية الألمانية. وتورد ألمانيا لروسيا بشكل رئيسي الآلات والمركبات وقطع غيار السيارات وكذلك المنتجات الكيميائية. وتستورد ألمانيا من روسيا على وجه الخصوص النفط الخام والغاز الطبيعي، وهي بضائع لم تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وفي عام 2021، بلغت قيمة هذه الواردات إلى ألمانيا 4ر19 مليار يورو، وشكلت 59% من جميع واردات ألمانيا من روسيا.