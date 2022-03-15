قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت إن الحظر المفروض منذ ما يقرب من عامين على دخول السفن السياحية إلى مياه البلاد سينتهي في 17 نيسان/أبريل.

وقررت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون عدم تجديد الحظر المعمول به منذ آذار/مارس 2020، حسبما قال هانت في بيان إعلامي مشترك مع وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز ووزير التجارة والسياحة دان تيهان.

واعتمدت السلطات تدابير أمنية إضافية. ويشمل ذلك تحسين الإبلاغ عن حالات كوفيد 19 قبل وصول السفن إلى الشواطئ الأسترالية.

وسيحتاج المسافرون الذين يصلون إلى أستراليا إلى دليل على أنهم تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد .19

وقال أندروز إنه قبل الجائحة، استقبلت أستراليا أكثر من 600 ألف مسافر من السفن السياحية عبر الحدود من حوالي 350 سفينة.

وأعادت أستراليا فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل في 21 شباط/فبراير، أي بعد ما يقرب من مرور عامين.

وكانت البلاد قد أغلقت حدودها أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين الدائمين ، مع استثناءات قليلة ، في آذار/مارس .2020