منحت السلطات الإيطالية منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية إذنا بإنزال مجموعة من 111 مهاجرا مريضا في صقلية، بعد الانتظار في البحر الأبيض المتوسط لنحو أسبوع.

وأعلنت المنظمة في تغريدة، أن سفينة جيو بارنتس سوف تتوقف لفترة وجيزة في أوجوستا. وكانت قد أنقذت أشخاصا في محنة في عرض البحر في مهمتين مطلع أيار/مايو.

ونقل المتطوعون التابعون لمنظمة أوبن أرمز الإسبانية غير الحكومية 28 شخصا تم إنقاذهم إلى أوجوستا في نهاية الأسبوع الماضي.

ويواجه الأشخاص باستمرار مواقف صعبة في عملية العبور الخطرة من شمال أفريقيا باتجاه الاتحاد الأوروبي. وعادة ما تكون وجهتهم إيطاليا ومنها يشق الكثيرون طريقهم إلى الشمال أكثر على أمل الحصول على حياة أفضل.

وحتى الآن العام الجاري سجلت السلطات الإيطالية نحو ستة آلاف مهاجر وصلوا في قوارب وهو تقريبا نفس العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.