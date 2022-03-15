تعتزم الحكومة السويدية إجراء تخفيض مؤقت على الضريبة المفروضة على البنزين والديزل وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

وأعلن وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرج في مؤتمر صحفي في ستوكهولم أن من المنتظر اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبلين تقليص ضريبة الوقود إلى أدنى مستوى معمول به في الاتحاد الأوروبي.

بذلك سيقل سعر لتر الوقود بمقدار 30ر1 كرونة أي ما يعادل نحو 12 سنتا.

وأعدت الحكومة حزمة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب أوكرانيا وسيحصل مالكو السيارات في إطار هذه الحزمة على مساعدة تتراوح بين 1000 و1500 كرونة (ما يعادل 94 إلى 141 يورو) لمرة واحدة فقط. كما ستزيد الحكومة من إعانة السكن للأسر المعيلة.

وحسب مقترح الحكومة، فإن من المنتظر أن تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الحزمة 14 مليار كرونة (3ر1 مليار يورو)، سيتم تخصيص 9ر3 مليار يورو منها لتحفيز المستهلكين على شراء سيارات أكثر مراعاة للمناخ ولاسيما السيارات الكهربائية الخالصة. ولا تزال الحزمة في حاجة إلى موافقة البرلمان.

يشار إلى أن أسعار الكهرباء والوقود ارتفعت بقوة في العديد من الدول الأوروبية خلال الشهور الماضية، وتمثل أحد الأسباب الأساسية لهذا مؤخرا في ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا.