استبعدت إذاعة كتالونيا ، إمكانية بيع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بأجر قليل خاصة مع وجود تقارير أفادت باحتمالية موافقة ليفربول الإنجليزي على مغادرة صلاح، جناح فريق الأول لكرة القدم وأحد أعظم لاعبيه ، مقابل حوالي 40 مليون يورو فقط.

وذكرت الإذاعة "أنه على الرغم من أن صلاح سيدخل العام الأخير من عقده مع ليفربول الإنجليزي إلا أنه من الصعب أن نتخيل أن ليفربول على استعداد لبيع أحد أعظم لاعبيه مقابل أجر قليل، بالنظر إلى مستواه والشكل الذي يظهر به، فمن المرجح أن يفرض اللاعب المصري الدولي رسومًا أعلى بكثير".

وأضافت الإذاعة أن الريدز لا يزالون في مفاوضات مع نجمهم المصري للتوصل إلى اتفاق، وإذا فشلوا في القيام بذلك، فإن عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز يخاطرون بخسارته بدون رسوم نقل في عام 2023، وقد أجبر ذلك الريدز على النظر في إمكانية البيع في الصيف، وأنه يمكنهم الموافقة على المغادرة مقابل 40 مليون يورو.

وتابعت أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هو بلا شك أحد أفضل لاعبي كرة القدم في اللعبة حاليًا وقد تألق في ملعب أنفيلد منذ انضمامه للنادي من روما في عام 2017 كما سجل 28 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة من 35 مباراة هذا الموسم.

وأشارت الإذاعة إلى أنه مع ذلك، فإن مستقبل صلاح بعد الموسم الحالي محل شك حيث سينتهي عقد النجم المصري مع ليفربول في صيف عام 2023 والمحادثات حول التمديد لم تتم بسلاسة.. لافتة إلى أن لاعب تشيلسي السابق يعمل بصفقة بقيمة 9 ملايين يورو سنويًا حاليًا ، لكنه يسعى إلى ضعف الأجر تقريبًا في عقده الجديد ، أي 17 مليون يورو سنويًا بينما ليفربول، الذي يتبع هيكلًا صارمًا للأجور، غير مستعد لمضاهاة هذا الرقم، مما يؤدي إلى تصادم في المفاوضات.