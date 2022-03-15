أعلنت الحكومة الأرجنتينية الاثنين وقف صادرات دقيق وزيت الصويا وسط شائعات بأنها تخطط لزيادة الضرائب بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورجّح أحد الخبراء لوكالة فرانس برس أن تجميد الصادرات هدفه منع الشركات من تسجيل صادرات مستقبلية قبل أن تدخل الزيادة الضريبية حيز التنفيذ.

الأرجنتين أكبر مصدر في العالم لدقيق وزيت الصويا. وشكلت منتجات فول الصويا 30 في المئة من صادرات البلد الأميركي اللاتيني عام 2021، ودرت على الدولة تسعة مليارات دولار.

وقال وكيل وزارة الزراعة للأسواق الزراعية في بيان إنه تم تعليق هذه الصادرات "حتى إشعار آخر".

مثّل دقيق الصويا أكبر صادرات الأرجنتين عام 2021 (14,2 في المئة) وزيت الصويا ثالث أكبر صادراتها (6,9 بالمئة).

وتقول مصادر من القطاع إن الحكومة تدرس إمكانية زيادة رسوم التصدير على هذين المنتجين من 31 إلى 33 في المئة.

قد يوفر ذلك 450 مليون دولار للحكومة التي تحتاج إلى كل الأموال التي يمكنها الحصول عليها لسداد ديون البلد تجاه صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار.