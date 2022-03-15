قالت وزارة الإسكان والمجتمعات البريطانية، أن هناك أكثر من 43 ألف أسرة عرضت استضافة لاجئين أوكرانيين لديها، في إطار خطة الرعاية التابعة للحكومة البريطانية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات القول، إن الرقم الخاص بعدد الاسر البريطانية المستعدة لاستضافة اللاجئين الاوكرانيين، صحيح إلا أنه "آخذ في الارتفاع".

وأكد أن الموقع الالكتروني "Homes For Ukraine" (منازل لاوكرانيا)، "توقف بصورة مؤقتة" بعد أن تم إطلاقه في وقت متأخر بعد ظهر يوم أمس الاثنين، وذلك بسبب "الكرم الهائل من جانب مواطني بريطانيا" فيما يتعلق باستقبال اللاجئين الفارين من الغزو الروسي.

وأوضح وزير الاسكان والمجتمعات البريطاني، مايكل جوف، تفاصيل خطة الرعاية البريطانية أمام مجلس العموم.

وتسمح الخطة للأفراد والمؤسسات الخيرية والمجتمعات والشركات، باستقدام الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى بر الأمان، حتى لو لم تكن تربطهم صلات ببريطانيا.

ويمكن لأي شخص لديه غرفة أو منزل متاح للاستضافة، أن يعرضه على فرد أو أسرة من أوكرانيا، وذلك على الرغم من أنه من المقرر أن يتم فحص مقدمي طلبات الاستضافة، كما سيخضع المتقدمون الأوكرانيون لفحوصات أمنية.