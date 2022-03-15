انطلقت بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر ، فعاليات الدورة السادسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والذي يُقام بمشاركة مسرحيين من ثلاث قارات.

وقال هيثم الهواري، رئيس المهرجان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دورة المهرجان هذا العام تتضمن فعاليات عدة، بينها عروض مسرحية، وورش عمل وندوات، إلى جانب مناقشة الإصدارات المسرحية التي أصدرها المهرجان، والقوافل الثقافية والمسرحية.

وأشار الهواري إلى أن دورة المهرجان هذاالعام تشهد مشاركة فرق ومسرحيين من 12 دولة عربية وأجنبية، حيث تشارك سلطنة عمان بالعرض المسرحي "العريش"، والأردن بعرضين مسرحيين هما "تراتيل ثورة نساء"، و"قطار الباقورة".

وتشارك العراق بعرض "جندر مات"، و"احتراق كالعنقاء"، كما تشترك العراق مع فرنسا في العرض المسرحي "عراق للأبد"، وتشارك فلسطين بعرض "معروف التايه"، والجزائر ومصر في العرض المسرحي "الجار"، وتشترك سوريا ومصر في العرض المسرحي "مثقال"، كما تشارك مصر بمجموعة من العروض هي "حكاوي القهاوي"، و"فستان فرح"، و"موسم الهجرة للشمال".

ومن الدول الأجنبية، تشارك بولندا بالعرض المسرحي "كونتر باص"، وأسبانيا بالعرض المسرحي "مهرجون"، وتشارك نيبال بالعرض المسرحي "داكن"، وتقام عروض وفعاليات المهرجان خلال الفترة من 15 وحتى 20 من شهر آذار/مارس الجاري، وهي تشهد أيضا تكريم عدد من الوجوه المسرحية العربية والأجنبية، بينهم المخرج المصري خالد جلال، والأكاديمي والناقد المسرحي المصري مصطفى سليم، ، والكاتب المسرحي المصري، بكري عبد الحميد، والمخرج العماني يوسف البلوشي، والمخرج الفرنسي رومان لافات، والممثل المسرحي البولندي كريستوف روجاسيفيتش.