انطلقت اليوم /الثلاثاء/ فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "التعافي والمنعة" بدءًا من اليوم ولمدة 3 أيام.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية حضوريا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يشارك في الجلسة افتراضيا ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأردن بصفته رئيس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022.

ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات التي يشارك فيها عدد من كبار المسئولين في المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين من مختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن يدير المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين في وقت لاحق اليوم "الحوار رفيع المستوى مع وزارتي التخطيط والمالية حول إعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزراء التخطيط والمالية بالأردن ولبنان وتونس واليمن