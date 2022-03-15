أعادت فيتنام فتح حدودها بالكامل أمام السائحين من الخارج، ورغم ذلك، لا تزال القواعد الصحية واللوائح الخاصة بالتأشيرات تشكل حالة من الارتباك لدى الزوار المحتملين.

وبعد عامين من الإغلاق الكامل تقريبا أمام السياحة الخارجية، سمحت فيتنام الثلاثاء رسميا لمن يحمل تأشيرات سياحية من الزوار الأجانب بدخول البلاد.

ولكن لم يتم بعد الانتهاء من إعداد القواعد الرسمية بشأن التطعيم والفحوص.

وأكدت تقارير إعلامية رسمية أنه سوف يتم السماح للزوار من 13 دولة، روسيا واليابان وكوريا الجنوبية و10 دول أوروبية، من بينها ألمانيا، بدخول البلاد بدون تأشيرة لمدة 15 يوما، مع مراجعة السياسة التي كانت سارية قبل اندلاع الوباء.

وقال تو ثو فونج، وهو مسؤول في منظمة غير حكومية في هانوي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوضع الحالي للقواعد المنظمة يمثل "إخفاقا تاما"، وإن وزارة الصحة تبدو في صراع مع الوزارات الأخرى التي تحرص على عودة السياحة الخارجية ودعمها للاقتصاد.

وكانت فيتنام سمحت، في إطار إعادة فتح جزئي، بدخول عدد محدود يبلغ نحو 10 آلاف سائح أجنبي البلاد، وذلك منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ،في رحلات كانت محجوزة مسبقا وسط إعادة فتح جزئي.