وافق مجلس النواب الياباني، على اتفاق جديد بين اليابان والولايات المتحدة بشأن ميزانية طوكيو لاستضافة القوات الأمريكية في البلاد؛ ما يمهد الطريق أمام زيادة المبلغ المخصص للسنوات الخمس المقبلة إلى 1.05 تريليون ين (8.90 مليار دولار).

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) إلى أنه من المتوقع أن يزيد ما يسمى بدعم الدولة المضيفة لفترة الخمس سنوات من السنة المالية 2022 التي تبدأ في أبريل بمقدار 75 مليار ين من المبلغ الذي تم إنفاقه بين السنة المالية (2016- 2020)؛ مما يعكس طلبات الولايات المتحدة لطوكيو لدفع المزيد من التكاليف وسط إصرار على فرض نفوذها والبيئة الأمنية القاسية في المنطقة.

ومع انتهاء الاتفاقية الحالية في نهاية هذا الشهر، تهدف الحكومة اليابانية إلى المصادقة على الاتفاقية الجديدة بسرعة من جانب مجلس المستشارين.

وتغطي الميزانية الجديدة تكاليف الحصول على نظام متقدم لاستخدامه في التدريبات المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية، وكذلك لبناء المرافق.