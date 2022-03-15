قال باولو جينتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي إن حماية اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا هي أمر حاسم لحماية الديمقراطية في الاتحاد.

وقال جينتيلوني بعد اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "الوباء والحرب في أوكرانيا صدمتان خارجيتان قويتان قد يكومن لهما نتائج مختلفة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وتابع "نعرف جميعا أن مرونة اقتصادنا أمر حاسم لحماية مواطنينا، ولكن أيضا لحماية ديمقراطياتنا، لأن هذا هو ما على المحك الآن- إنها في هذه المواجهة".

وكان في صدارة جدول أعمال الوزراء بحث كيف يمكن للدول الأعضاء التخفيف من التداعيات الاقتصادية لحرب والعقوبات المفروضة على روسيا.

واعتبر جينتلوني أن تقديرات النمو الاقتصادي للتكتل خلال العام الحالي "لم تعد واقعية".

كانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في شباط/فبراير الماضي أنها تتوقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ولكن جينتيلوني قال بعد اجتماع لوزراء مالية الاتحاد في بروكسل إنه من غير المحتمل في ضوء التطورات الأخيرة تحقيق هذا المعدل.

كان اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 3ر4%، حيث أشارت المفوضية إلى أن ارتفاع معدل التضخم وانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون واضطرابات سلاسل الإمداد دفعتها إلى خفض توقعات النمو للعام الحالي إلى 4% فقط.

وأضاف المفوض الاقتصادي الإيطالي الجنسية أن الأعباء المالية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الناتجة عن التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة واستيعاب اللاجئين القادمين من أوكرانيا، ستضعف النمو الاقتصادي.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن التوقعات الاقتصادية الجديدة المنتظر إعلانها في أيار/مايو المقبل ستكون أكثر واقعية.